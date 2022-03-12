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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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"Спроби проведення псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного з законодавством України": Стефанчук про створення окупантами "ХНР"

"Спроби проведення псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного з законодавством України": Стефанчук про створення окупантами "ХНР"

Київ • УНН

 • 129337 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. З’явилася інформація щодо підготовки окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки". Навіть спроби проведення такого псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного ні з законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії як референдум. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає УНН.

Деталі 

Відповідно до ст. 73 Конституції України виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Місцевий референдум не може вирішувати такі питання.

До того ж, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 3 закону "Про всеукраїнський референдум" не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України.

"Проведення обласних чи міських референдумів є незаконним і неможливим. Адже в нашому правовому полі поки немає закону про місцеві референдуми", - йдеться в повідомленні.

Також відповідно до ч. 1 ст. 19 закону "Про правовий режим воєнного стану" в умовах воєнного стану забороняється проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Цитата

"Те, що планується провести окупантами у Херсонській області, не є референдумом за його правовою природою. Оскільки це, як і все, що вони намагаються зробити, псевдо-, квазі-, ерзац- явище, яке не буде відповідати чинному законодавству, а значить не тягнутиме за собою юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для організаторів, пособників та виконавців. І на завершення, Херсон, які інші міста України - це Україна не тільки географічно, але й за своїм духом та силою. Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити Українську Державність - один шлях - за його ж військовим кораблем", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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