"Попытки проведения псевдореферендума не будут иметь ничего общего с законодательством Украины": Стефанчук о создании оккупантами "ХНР"

Детали

В соответствии со ст. 73 Конституции Украины исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. Местный референдум не может решать такие вопросы.

К тому же, согласно п. 3 Ч. 2 ст. 3 Закона "О всеукраинском референдуме" не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины.

"Проведение областных или городских референдумов является незаконным и невозможным. Ведь в нашем правовом поле пока нет закона о местных референдумах", - говорится в сообщении.

Также в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона "О правовом режиме военного положения" в условиях военного положения запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

Цитата

"То, что планируется провести оккупантами в Херсонской области, не является референдумом по его правовой природе. Поскольку это, как и все, что они пытаются сделать, псевдо-, квази-, эрзац - явление, которое не будет соответствовать действующему законодательству, а значит не будет тянуть за собой юридических последствий, кроме уголовной ответственности для организаторов, пособников и исполнителей. И в завершение, Херсон, какие другие города Украины-это Украина не только географически, но и по своему духу и силе. Поэтому оккупанту и всем его неуклюжим попыткам уничтожить украинскую государственность - один путь - за его же военным кораблем", - отметил Стефанчук.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Херсонщине готовят референдум по созданию "ХНР".