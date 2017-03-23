Аграриям разрешили вернуть средства, сэкономленные в результате спецрежима налогообложения

Принятый закон создает возможность для Государственной фискальной службы и Государственной казначейской службы разблокировать электронные НДС-счета отечественных сельхозпроизводителей и вернуть им средства, сэкономленные в результате действия специального режима налогообложения в 2016 году.

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Как отметила глава Комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, представляя законопроект, средства сельхозпредприятий, которые были перечислены на специальный счет аграриев, будут возвращены на их основной.