Аграріям дозволили повернути кошти зекономлені в результаті спецрежиму оподаткування

Ухвалений закон створює можливість для Державної фіскальної служби та Державної казначейської служби розблокувати електронні ПДВ-рахунки вітчизняних сільгоспвиробників і повернути їм кошти, зекономлені в результаті дії спеціального режиму оподаткування у 2016 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скасування спецрежиму ПДВ може призвести до серйозних проблем в галузі тваринництва – Мінагрополітики

Як зазначила голова Комітету з податкової і митної політики Ніна Южаніна, представляючи законопроект, кошти сільгосппідприємств, які були перераховані на спеціальний рахунок аграріїв, будуть повернуті на їхній основний рахунок.