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Аграріям дозволили повернути кошти зекономлені в результаті спецрежиму оподаткування

Аграріям дозволили повернути кошти зекономлені в результаті спецрежиму оподаткування

Київ • УНН

 • 10491 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада дозволила повернути сільгоспвиробникам кошти зекономлені в результаті дії спецрежиму оподаткування у 2016 році. Парламентарі 274 голосами ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Ухвалений закон створює можливість для Державної фіскальної служби та Державної казначейської служби розблокувати електронні ПДВ-рахунки вітчизняних сільгоспвиробників і повернути їм кошти, зекономлені в результаті дії спеціального режиму оподаткування у 2016 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скасування спецрежиму ПДВ може призвести до серйозних проблем в галузі тваринництва – Мінагрополітики

Як зазначила голова Комітету з податкової і митної політики Ніна Южаніна, представляючи законопроект, кошти сільгосппідприємств, які були перераховані на спеціальний рахунок аграріїв, будуть повернуті на їхній основний рахунок.

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