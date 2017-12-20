Рада разрешила Парубию подписать изменения в Бюджетный кодекс

Изменения в бюджетный кодекс приняли 7 декабря.

Законопроект приняли с учетом предложений парламентского комитета по вопросам бюджета: удалено положение о передаче местным бюджетам вопросам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из государственного бюджета благодаря соответствующей субсидии. Также удалено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, одновременно реверсную дотацию учтено в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с использованием 50%, а не 80% изъятия. Кроме того, нормировано вопросы проведения расходов на оплату труда педагогических работников высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений. Также заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий.

Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила спикеру парламента Андрею Парубию подписать закон о государственном бюджете на 2018 год.