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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78249 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92028 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94606 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110833 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101479 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105070 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112067 просмотра

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Рада разрешила Парубию подписать изменения в Бюджетный кодекс

Рада разрешила Парубию подписать изменения в Бюджетный кодекс

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила спикеру парламента Андрею Парубию подписать изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий проект постановления об отмене результатов голосования поддержал лишь 41 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Изменения в бюджетный кодекс приняли 7 декабря.

Законопроект приняли с учетом предложений парламентского комитета по вопросам бюджета: удалено положение о передаче местным бюджетам вопросам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из государственного бюджета благодаря соответствующей субсидии. Также удалено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, одновременно реверсную дотацию учтено в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с использованием 50%, а не 80% изъятия. Кроме того, нормировано вопросы проведения расходов на оплату труда педагогических работников высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений. Также заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий.

Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила спикеру парламента Андрею Парубию подписать закон о государственном бюджете на 2018 год.

Украинские Национальные Новости

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