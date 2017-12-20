Рада дозволила Парубію підписати зміни до Бюджетного кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила спікеру парламенту Андрію Парубію підписати зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний проект постанови про скасування результатів голосування підтримав лише 41 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Зміни до бюджетного кодексу ухвалили 7 грудня.
Законопроект ухвалили з урахуванням пропозицій парламентського комітету з питань бюджету: видалено положення про передання місцевим бюджетам питань пільг на оплату житлово-комунальних послуг і відновлено їх надання з державного бюджету завдяки відповідній субсидії. Також видалено положення про зміну розміру вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного, водночас реверсну дотацію враховано в доопрацьованому проекті державного бюджету на чинній основі з використанням 50%, а не 80% вилучення. Окрім того, нормовано питання проведення витрат на оплату праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації в частині надання загальної середньої освіти, а також передбачено можливість коштом додаткової дотації здійснювати витрати на іншу діяльність таких установ. Також закладено основи витратних повноважень на охорону здоров'я в межах реалізації програми медичних гарантій.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила спікеру парламенту Андрію Парубію підписати закон про державний бюджет на 2018 рік.