Рада декоммунизировала названия двух украинских сел
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На пленарном заседании сегодня народные депутаты Украины приняли в целом четыре проекта постановлений о переименовании украинских сел, два из них - по закону о декоммунизации, передает корреспондент УНН.
Так, Верховная Рада Украины в целом приняла:
1. Проект постановления №2093 о переименовании села Ивановка Любашевского района Одесской области на село Яновка. Соответствующее решение поддержали 294 народных депутатов;
2. Проект постановления №2094 о переименовании села Рябухино в Харьковской области на село Гуляй Поле. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов;
3. Проект постановления №2095 о переименовании села Мелиховка в Харьковской области на село Николаевка. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов;
4. Проект постановления №2096 о переименовании села Текучее Косовского района Ивано-Франковской области на село Текуча. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов.
ВРУ декоммунизировала названия двух из четырех вышеупомянутых сел, а именно села Рябухино и села Мелиховка в Харьковской области в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Ранее УНН сообщал, что в Украине в рамках законов о декоммунизации было переименовано около тысячи городов и сел.