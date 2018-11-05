Рабинович выступил в Сенате Франции и рассказал о попытках власти ограничить свободу слова в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в Украине власть пытается лишить миллионы людей права получать информацию из честных и объективных источников. Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович во время выступления в Сенате Франции, где проходили специальные слушания по вопросам свободы слова, передает УНН.
“Сегодня во вроде бы европейской стране под названием Украина закрывают телеканалы, избивают журналистов. Только за прошлый год совершено 148 нападений на журналистов. К сожалению, их убивают. Наш парламент, не имея на это никакого права, принял решение о закрытии двух самых больших информационных телеканалов только потому, что там критикуют власть. И прикрывается это все борьбой с российской агрессией”, — рассказал политик.
Он добавил, что телеканалы в Украине пытаются закрыть потому, что гости прямых эфиров критикуют действующую власть.
“Я хочу донести до вас информацию о том, что каналы хотят закрыть не потому, что они сделали что-то незаконное, а потому, что во время прямого эфира кто-то из гостей высказывался не так, как бы того хотела власть”, — отметил Вадим Рабинович.
Лидер “За життя” призвал участников слушаний обратить внимание на открытое притеснение свободы слова и атаки на журналистов, которые происходят в Украине.
“Я никогда не думал, что в моей стране — Украине — может произойти так, что людей лишат права смотреть те каналы, которые они хотят, только потому, что власти не нравится то, что о ней говорят. Хочу вам сказать, что сегодня люди с фашистскими флагами, с фашистской символикой ходят по улицам, они находятся у власти. Они запугивают тех, кто хочет сказать правду. Да, мы не Европа, но мы почти Европа. И сегодня миллионы людей пытаются лишить права смотреть телевизор. Они должны как в советское время: смотреть один канал и слушать одно мнение”, — отметил парламентарий.
Он также добавил, что внешняя агрессия не является поводом к ограничению свободы слова и закрытию средств массовой информации.
“Сегодня Украина в очень сложном положении — у нас есть внешняя агрессия, у нас есть внутренняя коррупция. Но это не повод закрывать каналы. И я обращаюсь к вам с просьбой поддержать наше стремление защитить телеканалы, а вместе с ними и свободу слова в Украине”, — призвал французских политиков Вадим Рабинович.