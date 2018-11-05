Рабинович выступил в Сенате Франции и рассказал о попытках власти ограничить свободу слова в Украине

“Сегодня во вроде бы европейской стране под названием Украина закрывают телеканалы, избивают журналистов. Только за прошлый год совершено 148 нападений на журналистов. К сожалению, их убивают. Наш парламент, не имея на это никакого права, принял решение о закрытии двух самых больших информационных телеканалов только потому, что там критикуют власть. И прикрывается это все борьбой с российской агрессией”, — рассказал политик.

Он добавил, что телеканалы в Украине пытаются закрыть потому, что гости прямых эфиров критикуют действующую власть.

“Я хочу донести до вас информацию о том, что каналы хотят закрыть не потому, что они сделали что-то незаконное, а потому, что во время прямого эфира кто-то из гостей высказывался не так, как бы того хотела власть”, — отметил Вадим Рабинович.

Лидер “За життя” призвал участников слушаний обратить внимание на открытое притеснение свободы слова и атаки на журналистов, которые происходят в Украине.

“Я никогда не думал, что в моей стране — Украине — может произойти так, что людей лишат права смотреть те каналы, которые они хотят, только потому, что власти не нравится то, что о ней говорят. Хочу вам сказать, что сегодня люди с фашистскими флагами, с фашистской символикой ходят по улицам, они находятся у власти. Они запугивают тех, кто хочет сказать правду. Да, мы не Европа, но мы почти Европа. И сегодня миллионы людей пытаются лишить права смотреть телевизор. Они должны как в советское время: смотреть один канал и слушать одно мнение”, — отметил парламентарий.

Он также добавил, что внешняя агрессия не является поводом к ограничению свободы слова и закрытию средств массовой информации.

“Сегодня Украина в очень сложном положении — у нас есть внешняя агрессия, у нас есть внутренняя коррупция. Но это не повод закрывать каналы. И я обращаюсь к вам с просьбой поддержать наше стремление защитить телеканалы, а вместе с ними и свободу слова в Украине”, — призвал французских политиков Вадим Рабинович.