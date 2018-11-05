Рабінович виступив в Сенаті Франції і розповів про спроби влади обмежити свободу слова в Україні

"Сьогодні у начебто європейській країні під назвою Україна закривають телеканали, б'ють журналістів. Тільки за минулий рік скоєно 148 нападів на журналістів. На жаль, їх вбивають. Наш парламент, не маючи на це ніякого права, прийняв рішення про закриття двох найбільших інформаційних телеканалів тільки тому, що там критикують владу. І прикривається це все боротьбою з російською агресією ", - розповів політик.

Він додав, що телеканали в Україні намагаються закрити тому, що гості прямих ефірів критикують чинну владу.

"Я хочу донести до вас інформацію про те, що канали хочуть закрити не тому, що вони зробили щось незаконне, а тому, що під час прямого ефіру хтось із гостей висловлювався не так, як би того хотіла влада", - зазначив Вадим Рабинович.

Лідер "За життя" закликав учасників слухань звернути увагу на відкрите утиски свободи слова і атаки на журналістів, які відбуваються в Україні.

"Я ніколи не думав, що в моїй країні - Україні - може статися так, що людей позбавлять права дивитися ті канали, які вони хочуть, тільки тому, що владі не подобається те, що про неї говорять. Хочу вам сказати, що сьогодні люди з фашистськими прапорами, з фашистською символікою ходять по вулицях, вони перебувають при владі. Вони залякують тих, хто хоче сказати правду. Так, ми не Європа, але ми майже Європа. І сьогодні мільйони людей намагаються позбавити права дивитися телевізор. Вони повинні як за радянських часів: дивитися один канал і слухати одна думка ", - зазначив парламентарій.

Він також додав, що зовнішня агресія не є приводом до обмеження свободи слова та закриття засобів масової інформації.

"Сьогодні Україна в дуже складному становищі - у нас є зовнішня агресія, у нас є внутрішня корупція. Але це не привід закривати канали. І я звертаюся до вас з проханням підтримати наше прагнення захистити телеканали, а разом з ними і свободу слова в Україні ", - закликав французьких політиків Вадим Рабинович.