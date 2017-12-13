Рабинович: мы не прекратим расследования, пока не выясним точно, как все происходило на Майдане

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Для дальнейшего развития Украины и примирения жителей страны необходимо довести до конца расследование событий на Майдане Незалежности в Киеве во время Революции Достоинства и огласить его результаты украинцам. Такое мнение в эфире телеканала “112 Украина” высказал народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

“Я хочу, чтобы мы с вами ответили на один простой вопрос: что произошло во время революции? Нам надо знать, кто стрелял. Я не говорю, что стреляли вот эти или вот эти. Но нам надо знать, кто это сделал, кто пролил кровь украинцев. У меня есть (и я их, как говорится, приобщил к делу) показания достаточно высокопоставленных сегодня действующих грузинских руководителей, в том числе и министра внутренних дел, который говорит, что привезли людей такие и такие — фамилии называет. Мы должны их допросить? Мы должны себе ответить на вопрос: что произошло?” — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что историю часто перекручивают, правду — искажают. Как пример этого он назвал недавний суд, оправдавший бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого.

“Помните экс-главу Донецкой областной администрации Андрея Шишацкого, которого все время обвиняли, говорили, что он преступник? Суд закрыл дело, сказал, что нет состава преступления, никакой поддержки „ДНР“ не было. Прошло три с половиной года. И суд выносит решение, что вообще состава преступления нет. А за что ж вы кровь пили человеку три с половиной года? Для чего сразу объявлять: вот эти виноваты, эти — не виноваты? Так не делается. Поэтому теперь давайте разбираться. Если условно Шишацкий не виноват и тот не виноват — а кто виноват? Кто это все делал? Кто стрелял, кто убивал? Не у меня же в руках следствие — у них. У тех, кто, благодаря революционному порыву людей, пришел к власти”, — констатировал народный депутат.

Лидер партии “За життя” также обратился к правительству и правоохранительным органам, призывая выполнить свою обязанность — предоставить украинцам результаты расследования событий на Майдане.

“Теперь ответьте нам на вопрос: кто стрелял? Честный же вопрос, я ничего страшного не говорю? Я не хочу на них выходить — я хочу выйти на правду. Потому что мы никогда не закончим то, что происходит в стране, если не ответим на вопрос: как все было? Нам нужна правда. На этой правде должны расти новые люди. А то они творят что-то, поют гимны, при этом называя себя патриотами. А я две тысячи раз говорил, и сейчас хочу повторить, что, когда человек говорит "я люблю курицу", объедая ее, — он не курицу любит, а жрать ее. Вот так многие и Украину любят: уничтожена экономика, развалено все. Может, так не надо любить? Лучше постойте в сторонке”, — заявил Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

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