Рабінович: ми не припинимо розслідування, поки не з'ясуємо точно, як все відбувалося на Майдані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Для подальшого розвитку України і примирення жителів країни необхідно довести до кінця розслідування подій на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Переваги і оголосити його результати українцям. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат, глава парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

"Я хочу, щоб ми з вами відповіли на одне просте запитання: що сталося під час революції? Нам треба знати, хто стріляв. Я не кажу, що стріляли ось ці або ось ці. Але нам треба знати, хто це зробив, хто пролив кров українців. У мене є (і я їх, як то кажуть, долучив до справи) показання досить високопоставлених сьогодні діючих грузинських керівників, в тому числі і міністра внутрішніх справ, який говорить, що привезли людей такі і такі - прізвища називає. Ми повинні їх допитати? Ми повинні собі відповісти на питання: що сталося?" - підкреслив парламентар.

Він зазначив, що історію часто перекручують, правду - спотворюють. Як приклад цього він назвав недавній суд, який виправдав колишнього голову Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького.

"Пам'ятайте екс-главу Донецької обласної адміністрації Андрія Шишацького, якого весь час звинувачували, говорили, що він злочинець? Суд закрив справу, сказав, що немає складу злочину, ніякої підтримки "ДНР" не було. Минуло три з половиною роки. І суд виносить рішення, що взагалі складу злочину немає. А за що ж ви кров пили людині три з половиною роки? Для чого відразу оголошувати: ось ці винні, ці - не винні? Так не робиться. Тому тепер давайте розбиратися. Якщо умовно Шишацький не винен і той не винен - ​​а хто винен? Хто це все робив? Хто стріляв, хто вбивав? Не у мене ж в руках наслідок - у них. У тих, хто, завдяки революційному пориву людей, прийшов до влади", - констатував народний депутат.

Лідер партії "За життя" також звернувся до уряду і правоохоронним органам, закликаючи виконати свій обов'язок - надати українцям результати розслідування подій на Майдані.

"Тепер дайте відповідь нам на питання: хто стріляв? Чесний же питання, я нічого страшного не говорю? Я не хочу на них виходити - я хочу вийти на правду. Тому що ми ніколи не закінчимо те, що відбувається в країні, якщо не відповімо на питання: як все було? Нам потрібна правда. На цій правді повинні рости нові люди. А то вони творять щось, співають гімни, при цьому називаючи себе патріотами. А я дві тисячі разів говорив, і зараз хочу повторити, що, коли людина говорить "я люблю курку", об'їдаючи її, - він не курку любить, а жерти її. Ось так багато і Україну люблять: знищена економіка, розвалено все. Може, так не треба любити? Краще постійте в сторонці", - заявив Вадим Рабінович.

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