Р.Зозуля впервые вышел на поле в старте ФК "Бетис"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Украинский нападающий Роман Зозуля сегодня впервые вышел на поле в стартовом составе ФК "Бетис", сообщает корреспондент УНН.
Р.Зозуля попал в основу на матч с хихонским "Спортингом".
Стоит отметить, что в этом сезоне Роман лишь 5 раз появлялся на поле в составе своей команды - все разы со скамейки запасных.
Играть Р.Зозуля будет на острие атаки вместе с ветераном "Бетиса" Рубеном Кастро.
Как сообщал УНН, гол А.Кравца принес ничью "Гранаде".