Р.Зозуля впервые вышел на поле в старте ФК "Бетис"

Р.Зозуля попал в основу на матч с хихонским "Спортингом".

Стоит отметить, что в этом сезоне Роман лишь 5 раз появлялся на поле в составе своей команды - все разы со скамейки запасных.

Играть Р.Зозуля будет на острие атаки вместе с ветераном "Бетиса" Рубеном Кастро.

Как сообщал УНН, гол А.Кравца принес ничью "Гранаде".