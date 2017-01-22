Р.Зозуля вперше вийшов на поле у старті ФК "Бетіс"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Український нападник Роман Зозуля сьогодні вперше вийшов на поле у стартовому складі ФК “Бетис”, повідомляє кореспондент УНН.
Р.Зозуля потрапив до основи на матч із хіхонським “Спортингом”.
Варто зазначити, що цього сезону Роман лише 5 разів з’являвся на полі у складі своєї команди — всі рази із лави для запасних.
Грати Р.Зозуля буде на вістрі атаки разом із ветераном “Бетиса” Рубеном Кастро.
Як повідомляв УНН, гол А.Кравця приніс нічию "Гранаді".