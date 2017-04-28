Р.Тиллерсон: США не хочет смены политического режима КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не хочет поменять КНДР, а лишь требует полной денуклеаризации страны передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Мы не хотим смены политического режима КНДР. Мы ожидаем только на полную денуклеаризацию Корейского полуострова", - заявил глава Государственного департаменту США Р. Тиллерсон.
Также он отметил, что напряжение в регионе растет, и США понимает все риски, которые могут быть следствием такого роста.
По словам Р. Тиллерсона: "Все указывает на то, что северокорейский лидер [Ким Чен Ын] НЕ безумный".
Напомним, Соединенные Штаты ужесточают санкции в отношении Северной Кореи и активизируют дипломатические шаги, направленные на то, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную и ракетную программы.