Р.Тіллерсон: США не прагне зміни політичного режиму КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США не прагне зміни КНДР, а лиш вимагає повної денуклеаризації країни передає УНН з посиланням на Fox News.
"Ми не хочемо зміни політичного режиму КНДР. Ми очікуємо лише на повну денуклеаризацію Корейського півострову" - заявив глава Державного департаменту США Р. Тіллерсон.
Також він зауважив, що напруга в регіоні зростає, і США розуміє всі ризики, які можуть бути наслідком такого зростання.
За словами Р. Тіллерсона: "Все вказує на те,що північнокорейський лідер [Кім Чен Ин] не безумний".
Нагадаємо, Сполучені Штати посилюють санкції щодо Північної Кореї та активізують дипломатичні кроки, спрямовані на те, щоби змусити країну згорнути свою ядерну та ракетну програми.