Р.Тиллерсон заявил о необходимости "нового подхода" к угрозам со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости нахождения "нового подхода" к Северной Корее, из-за эскалации угроз со стороны ядерной программы. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.
"Мы имеем 20 лет неудачного подхода. Это включает в себя период, когда Соединенные Штаты предоставили 1,35 млрд. долл. в качестве помощи в Северную Корею, в качестве поощрения, чтобы найти другой путь ", - сказал он.
Он отметил, что через эту растущую угрозу очевидно, что необходим другой подход.
Также Р.Тиллерсон добавил, что США надеются на выполнение Китаем своих обязательств по санкциям против КНДР за ракетные испытания.
Напомним, на прошлой неделе КНДР запустила 4 баллистические ракеты и работает над ядерными боеголовками .
Как сообщал УНН, государственный секретарь США посетит Китай 18-го марта .