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Р.Тіллерсон заявив про необхідність “нового підходу” до погроз з боку КНДР

Р.Тіллерсон заявив про необхідність “нового підходу” до погроз з боку КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон   заявив про необхідність знаходження “нового підходу” до Північної Кореї, через ескалацію погроз з боку ядерної програми. Про це УНН передає з посиланням на Reuters.

“Ми маємо 20 років невдалого підходу. Це включає в себе період, коли Сполучені Штати надали 1,35 млрд дол. в якості допомоги до Північної Кореї в якості заохочення, щоб знайти інший шлях”, — сказав він.

Він зазначив, що через цю зростаючу загрозу очевидно, що необхідний інший підхід.

Також Р.Тіллерсон додав, що США сподіваються на виконання Китаєм своїх зобовʼязань щодо санкцій проти КНДР за ракетні випробовування.

Нагадаємо, протягом минулого тижня КНДР запустила 4 балістичні ракети і працює над ядерними боєголовками.

Як повідомляв УНН, державний секретар США відвідає Китай 18-го березня.

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