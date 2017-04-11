Р.Тиллерсон: Россия должна выбирать между Б.Асадом и США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Россия должна сделать выбор между Соединенными Штатами и странами-единомышленниками США, с одной стороны, и Башаром Асадом во главе Сирии, Ираном и ливанской группировкой “Хезболла” — с другой. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Р.Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон не видит будущей роли Б.Асада в Сирии. В то же время в США нет и видения того, как Б.Асад будет отстранен от власти.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" согласились, что никакое решение по сирийской проблеме невозможно, пока Б.Асад будет оставаться у власти.