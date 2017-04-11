Р.Тиллерсон: Россия должна выбирать между Б.Асадом и США

Р.Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон не видит будущей роли Б.Асада в Сирии. В то же время в США нет и видения того, как Б.Асад будет отстранен от власти.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "Большой семерки" согласились, что никакое решение по сирийской проблеме невозможно, пока Б.Асад будет оставаться у власти.