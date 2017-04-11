Р.Тіллерсон: Росія повинна обирати між Б.Асадом і США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Росія має зробити вибір між Сполученими Штатами і країнами-однодумцями США, з одного боку, та Башаром Асадом на чолі Сирії, Іраном і ліванським угрупованням “Хезболла” — з другого. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Р.Тіллерсон підкреслив, що Вашингтон не бачить майбутньої ролі Б.Асада в Сирії. В той же час у США немає і бачення того, як Б.Асада буде усунено від влади.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ країн “Великої сімки” погодилися, що ніяке рішення щодо сирійської проблеми неможливе, доки Б.Асад залишатиметься при владі.