Р.Сущенку продлили арест на два месяца (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца до 30 июня 2017 года. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает УНН.
"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года", - сообщил адвокат.
Как сообщал УНН, Московский городской суд в РФ оставил без рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты на решение о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.
Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.
Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".
Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года.- Mark Feygin (@mark___feygin) 26 апреля 2017 г.