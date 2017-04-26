Р.Сущенку продлили арест на два месяца (дополнено)

"Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года", - сообщил адвокат.

Как сообщал УНН, Московский городской суд в РФ оставил без рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты на решение о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.

Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".

Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года.