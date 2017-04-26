Р.Сущенку продовжили арешт на два місяці (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою українському журналісту Роману Сущенко на два місяці до 30 червня 2017 року. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін, передає УНН.
“Лефортовським судом міста Москви журналісту Роману Сущенку продовжений термін тримання під вартою на 2 (два) місяці до 30 червня 2017 року”, — повідомив адвокат.
Як повідомляв УНН, Московський міський суд у РФ залишив без розгляду апеляційну скаргу сторони захисту на рішення про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, якого у Росії звинувачують у шпигунстві.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року.
Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.
Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года.— Mark Feygin (@mark___feygin) 26 апреля 2017 г.