Р.Насиров завтра идет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64548 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165640 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121563 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119638 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114139 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105314 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157083 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Насиров завтра идет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов

Р.Насиров завтра идет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов

Киев  •  УНН

 • 12225 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Временно отстранен от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров придет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов. Об этом председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил в эфире ТСН, передает УНН.

"В данный момент я не знаю, но, насколько мне известно, он раз завтра придет в НАБУ подавать заявление о преступлениях совершенных детективами относительно него", - ответил он на вопрос по поводу места пребывания Р.Насирова.

Он отметил, что в отношении Р.Насирова приняты определенных процессуальных действий, которые максимально минимизирует его шансы на побег.

Как сообщал УНН, НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Р.Насирова.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.

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