Р.Насиров завтра идет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Временно отстранен от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров придет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов. Об этом председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил в эфире ТСН, передает УНН.
"В данный момент я не знаю, но, насколько мне известно, он раз завтра придет в НАБУ подавать заявление о преступлениях совершенных детективами относительно него", - ответил он на вопрос по поводу места пребывания Р.Насирова.
Он отметил, что в отношении Р.Насирова приняты определенных процессуальных действий, которые максимально минимизирует его шансы на побег.
Как сообщал УНН, НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Р.Насирова.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.