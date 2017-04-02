Р.Насиров завтра идет в НАБУ подавать заявление на преступные действия со стороны детективов

"В данный момент я не знаю, но, насколько мне известно, он раз завтра придет в НАБУ подавать заявление о преступлениях совершенных детективами относительно него", - ответил он на вопрос по поводу места пребывания Р.Насирова.

Он отметил, что в отношении Р.Насирова приняты определенных процессуальных действий, которые максимально минимизирует его шансы на побег.

Как сообщал УНН, НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Р.Насирова.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.