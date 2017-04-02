Р.Насіров завтра йде у НАБУ подавати заяву на злочинні дії з боку детективів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Тимчасово відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров прийде у НАБУ подавати заяву на злочинні дії з боку детективів. Про це голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив в ефірі ТСН, передає УНН.
“В даний момент я не знаю, але, наскільки мені відомо, він як раз завтра прийде в НАБУ подавати заяву про злочини скоєні детективами відносно нього,” — відповів він на запитання з приводу місця перебування Р.Насірова.
Він зауважив, що відносно Р.Насірова вжито певних процесуальних дій, які максимально мінімалізують його шанси на втечу.
Як передавав УНН, НАБУ анонсувало нові підозри у справі Р.Насірова.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.