Р.Насиров пожелал вернуться на пост главы ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Временно отстраненный от должности главы ГФС Роман Насиров заявил, что хочет работать в ГФС. Об этом он заявил журналистам после допроса, передает корреспондент УНН.
"Откровенно вам скажу, после последних событий я уже мало чего боюсь", - сказал Р.Насиров отвечая на вопрос, не боится ли он открытия новых уголовных производств против него.
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Вместе с тем он отметил, что "услышал благодарность" за помощь государству.
"Сейчас остается для меня важным пойти и закончить те вещи, которые мы начали (в ГФС - ред.)", - сказал Р.Насиров отвечая на вопрос хочет ли вернуться на должность.
По его словам речь идет о детенизации экономики.
Р.Насиров также подчеркнул, что все паспорта у него были изъяты во время обыска.
Фото опубликованное с его камеры в соцсетях он назвал "фотожабой".