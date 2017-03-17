Р.Насиров пожелал вернуться на пост главы ГФС

"Откровенно вам скажу, после последних событий я уже мало чего боюсь", - сказал Р.Насиров отвечая на вопрос, не боится ли он открытия новых уголовных производств против него.

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Вместе с тем он отметил, что "услышал благодарность" за помощь государству.

"Сейчас остается для меня важным пойти и закончить те вещи, которые мы начали (в ГФС - ред.)", - сказал Р.Насиров отвечая на вопрос хочет ли вернуться на должность.

По его словам речь идет о детенизации экономики.

Р.Насиров также подчеркнул, что все паспорта у него были изъяты во время обыска.

Фото опубликованное с его камеры в соцсетях он назвал "фотожабой".