Р.Насіров забажав повернутись на посаду очільника ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тимчасово відсторонений з посади голови ДФС Роман Насіров заявив, що хоче працювати у ДФС. Про це він заявив журналістам після допиту, передає кореспондент УНН.
"Відверто вам скажу, після останніх подій я вже мало чого боюсь", - сказав Р.Насіров відповідаючи на запитання чи не боїться відкриття нових кримінальних проваджень проти нього.
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Разом з тим він зазначив, що "почув подяку" за допомогу державі.
"Зараз залишається для мене важливим піти і закінчити ті речі які ми почали (у ДФС - ред.)", - сказав Р.Насіров відповідаючи чи хоче повернутися на посаду.
За його словами мова йде про детінізацію економіки.
Р.Насіров також підкреслив, що всі паспорти в нього були вилучені під час обшуку.
Фото оприлюднене з його камери у соцмережах він назвав "фотожабою".