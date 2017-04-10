Р.Насиров требует пересмотреть меру пресечения

"Я требую пересмотреть не обоснованную и безосновательную меру пресечения принятой судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником", - написал Р.Насиров.

Он пояснил, что новости и опубликованы материалы в отношении судьи Соломенского районного суда г. Киева Бобровникова, ни одного его "ошеломили и вызвали возмущение, как такое лицо может решать судьбы людей и принимать решения именем Украины!". Он уточнил, что речь идет об открытии уголовного производства в отношении судьи.

"У меня все сомнения рассеялись относительно законности и обоснованности решений судьи Соломенского районного суда г. Киева Бобровникова", - отметил он.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.