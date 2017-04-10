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Р.Насіров вимагає переглянути запобіжний захід

Р.Насіров вимагає переглянути запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров написав на своїй сторінці у Facebook, що вимагає переглянути запобіжний захід, обраний йому суддею Солом’янського райсуду столиці Олександром Бобровником, оскільки нібито проти судді відкрите кримінальне провадження, передає УНН.

“Я вимагаю переглянути не обґрунтований та безпідставний запобіжний захід прийнятий суддею Солом’янського районного суду м. Києва Бобровником”, — написав Р.Насіров.

Він пояснив, що новини та опубліковані матеріали відносно судді Солом’янського районного суду м. Києва Бобровника, не одного його “приголомшили та викликали обурення, як така особа може вирішувати долі людей та приймати рішення іменем України!”. Він уточнив, що йдеться про відкриття кримінального провадження стосовно судді.

“У мене всі сумніви розсіялися стосовно законності та обгрунтованості рішень судді Солом’янського районного суду м. Києва Бобровника!”, — зазначив він.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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