Р.Малиновський отметился голом и результативной передачей в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог ФК "Генк" выиграть в поединке третьего тура второго этапа чемпионата Бельгии против "Кортрейка" - 3:0, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
На 34 минуте арендованный у "Шахтера" футболист отметился эффектным голом со штрафного. Также украинец отдал голевую передачу на Колли при втором забитом мяче.
Отметим, что в составе "Кортрейка" весь матч на поле провел еще один воспитанник "горняков" Андрей Тотовицкий.
Примечательно, что "Генк" одержал третью победу в трех матчах второго этапа чемпионата Бельгии.
Добавим также, в другом поединке чемпионата Бельгии "Сент-Труйден" Романа Безуса обыграл "Льерс" (2:1). Экс-футболист "Днепра" провел на поле первый тайм после чего был заменен.