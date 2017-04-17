Р.Малиновський отметился голом и результативной передачей в чемпионате Бельгии

На 34 минуте арендованный у "Шахтера" футболист отметился эффектным голом со штрафного. Также украинец отдал голевую передачу на Колли при втором забитом мяче.

Отметим, что в составе "Кортрейка" весь матч на поле провел еще один воспитанник "горняков" Андрей Тотовицкий.

Примечательно, что "Генк" одержал третью победу в трех матчах второго этапа чемпионата Бельгии.

Добавим также, в другом поединке чемпионата Бельгии "Сент-Труйден" Романа Безуса обыграл "Льерс" (2:1). Экс-футболист "Днепра" провел на поле первый тайм после чего был заменен.