Р.Маліновський відзначився голом і результативною передачею у чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський допоміг ФК “Генк” виграти в поєдинку третього туру другого етапу чемпіонату Бельгії проти “Кортрейка” — 3:0, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
На 34 хвилині орендований у “Шахтаря” футболіст відзначився ефектним голом зі штрафного. Також українець віддав гольову передачу на Коллі при другому забитому м’ячі.
Зазначимо, що у складі “Кортрейка” весь матч на полі провів ще один вихованець “гірників” Андрій Тотовицький.
Примітно, що “Генк” здобув третю перемогу в трьох матчах другого етапу чемпіонату Бельгії.
Додамо також, в іншому поєдинку чемпіонату Бельгії “Сент-Труйден” Романа Безуса обіграв “Льєрс” (2:1). Екс-футболіст “Дніпра” провів на полі перший тайм після чого був замінений.