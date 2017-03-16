Р.Федерер победил Р.Надаля на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе, обыграв экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
В четвертом круге 18-кратный победитель турниров Большого Шлема, посеянный под 9 номером, уверенно переиграл 5-го сеяного испанца Рафеля Надаля - 6:2, 6:3.
Отметим, что это вторая победа Р.Федерер над Р.Надаль в этом сезоне. Первую швейцарец одержал в финале Открытого чемпионата Австралии.
Заметим, что общий счет встреч между испанцем и швейцарцем стал 23:13 в пользу Р.Надаля.
Добавим также, за выход в полуфинал Р.Федерер поборется с Н.Киргиосом из Австралии, который одолел вторую ракетку мира Новака Джоковича.
Справка: оба спортсмена считаются одними из лучших теннисистов современности - Р.Федерер выиграл 18 турниров Большого Шлема, на счету Р.Надаля 14.
Напомним, А.Долгополов из-за травмы снялся с турнира "BNP Paribas Open".