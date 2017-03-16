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Р.Федерер переміг Р.Надаля на Мастерсі в Індіан-Веллс

Р.Федерер переміг Р.Надаля на Мастерсі в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 9775 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Швейцарець Роджер Федерер вийшов у чвертьфінал Мастерсу в Індіан Веллс, обігравши екс-першу ракетку світу іспанця Рафаеля Надаля, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

У четвертому колі 18-разовий переможець турнірів Великого Шолома, посіяний під 9 номером, впевнено переграв 5-го сіяного іспанця Рафеля Надаля — 6:2, 6:3.

Відзначимо, що це друга перемога Р.Федерера над Р.Надалем в цьому сезоні. Першу швейцарець здобув у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Зауважимо, що загальний рахунок зустрічей між іспанцем та швейцарцем став 23:13 на користь Р.Надаля.

Додамо також, за вихід у півфінал Р.Федерер побореться з Н.Кіргіосом з Австралії, який здолав другу ракетку світу Новака Джоковича.

Довідка УНН: обидва спортсмени вважаються одними з кращих тенісистів сучасності — Р.Федерер виграв 18 турнірів Великого Шолому, на рахунку Р.Надаля 14.

Нагадаємо, О.Долгополов через травму знявся з турніру "BNP Paribas Open".

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