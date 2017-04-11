Р.Федерер победил первую ракетку мира Э.Маррея в матче на воде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Швейцарец Роджер Федерер сыграл в теннис с действующим первой ракеткой мира Энди Марреем на плавучем теннисном корте, сообщает УНН со ссылкой на сайт tennischannel.
После сыгранного матча в Цюрихе на реке Лиммат, звезды мирового тенниса провели так называемый благотворительный выставочный "Матч для Африки". Победу одержал Р.Федерер - 6: 3, 7: 6 (6).
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Отметим, что ранее Р.Федерер проводил "Матчи для Африки" с Рафаэлем Надалем (2010 год) и Стэном Вавринкой (2014).
Добавим, что все собранные средства от матчей пойдут на счет благотворительного фонда Р.Федерера.