Р.Федерер переміг першу ракетку світу Е.Маррея у матчі на воді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Швейцарець Роджер Федерер зіграв в теніс з діючим першою ракеткою світу Енді Марреєм на плавучому тенісному корті, повідомляє УНН з посиланням на сайт tennischannel.
Після зіграного матчу у Цюріху на річці Ліммат, зірки світового тенісу провели так званий благодійний виставковий "Матч для Африки". Перемогу здобув Р.Федерер - 6:3, 7:6 (6).
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Зазначимо, що раніше Р.Федерер проводив "Матчі для Африки" із Рафаелем Надалем (2010 рік) і Стеном Ваврінкою (2014).
Додамо, що всі зібрані кошти від матчів підуть на рахунок благодійного фонду Р.Федерера.