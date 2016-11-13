Р.Эрдоган не исключил проведения референдума по вступлению в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения референдума по вступлению в Евросоюз, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"ЕС нас просто заставляет, хочет, чтобы мы вышли из переговорного процесса. Если они нас не хотят, пусть на правах хозяев так и скажут. Пусть примут необходимое решение. Мы не можем вечно терпеть то, как к нам относятся", - сказал он.
По словам Р.Эрдогана, "в дальнейшем, если понадобится, Турция спросит мнение своего народа так же, как Великобритания пошла на референдум".
Турецкий лидер напомнил о ряде обязательств ЕС по соглашению о мигрантах, а также о том, что Брюссель "не сдержал слова по вопросу о соглашении о реадмиссии с Турцией". Это соглашение Анкара считает связанным с процессом визовой либерализации с ЕС, который сейчас находится в тупике из-за принципиальной позиции обеих сторон.