Р.Ердоган не виключив проведення референдуму щодо вступу до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не виключив можливості проведення референдуму щодо вступу до Євросоюзу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“ЄС нас просто змушує, хоче, щоб ми вийшли з переговорного процесу. Якщо вони нас не хочуть, нехай на правах господарів так і скажуть. Нехай візьмуть необхідне рішення. Ми не можемо вічно терпіти те, як до нас ставляться”, — сказав він.
За словами Р.Ердогана, “надалі, якщо знадобиться, Туреччина запитає думку свого народу так само, як Великобританія пішла на референдум”.
Турецький лідер нагадав про низку зобов’язань ЄС щодо угоди про мігрантів, а також про те, що Брюссель “не стримав слова щодо питання про угоду про реадмісію з Туреччиною”. Цю угоду Анкара вважає пов’язаною з процесом візової лібералізації з ЄС, який наразі перебуває в глухому куті через принципові позиції обох сторін.