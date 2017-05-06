Пять украинских военных ранены в сутки в зоне АТО

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, но пятеро воинов получили ранения", - сказал А.Лысенко.

Напомним, 4 мая в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, десять бойцов получили ранения.