П’ятьох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув, але п’ятеро воїнів дістали поранення", - сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, 4 травня в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, десятеро бійців зазнали поранень.