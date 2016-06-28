Пятеро китайских студентов попали в аварию в Ровенской области

Водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero", который ехал из Львова, слетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

В салоне внедорожника находились две девушки и трое парней в возрасте от 24-х до 26-ти лет. Все они - граждане Китая, которые учатся в высших учебных заведениях Одессы. Как пояснили студенты правоохранителям, сюда приехали на экскурсию.

В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации парень и девушка получили легкие телесные повреждения. Врачи Радивиловской центральной районной больницы оказали им первую медицинскую помощь и для дальнейшего обследования их транспортируют в медицинское учреждение областного центра. Остальные участники ДТП не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль помещен на штрафплощадку Радивиловского отделения полиции. В ходе досудебного расследования правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.