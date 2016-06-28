П'ятеро китайських студентів потрапили в аварію на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 червня. УНН. ДТП за участю громадян Китаю сталася опівдні на дорозі "Київ-Чоп" поблизу села Гусари Радивилівського району на Рівненщині. Про це проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.
Водій автомобіля “Mitsubishi Pajero”, який їхав зі Львова, злетів у кювет. Автомобіль перекинувся.
У салоні позашляховика перебувало двоє дівчат та троє хлопців віком від 24-х до 26-ти років. Усі вони — громадяни Китаю, які навчаються у вищих навчальних закладах Одеси. Як пояснили студенти правоохоронцям, сюди приїхали на екскурсію.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за попередньою інформацією хлопець та дівчина отримали легкі тілесні ушкодження. Лікарі Радивилівської центральної районної лікарні надали їм першу медичну допомогу та для подальшого обстеження їх транспортуватимуть до медичного закладу обласного центру. Решта учасників ДТП не постраждала.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Автомобіль поміщено на штраф майданчик Радивилівського відділення поліції. У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясовуватимуть усі обставини пригоди.