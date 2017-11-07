Пятеро баскетболистов Фенербахче пропустят матч с Украиной

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122296 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106446 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99277 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104892 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102412 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пятеро баскетболистов Фенербахче пропустят матч с Украиной

Пятеро баскетболистов Фенербахче пропустят матч с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9329 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пять баскетболистов "Фенербахче" не смогут принять участие в матчах квалификации чемпионата мира-2019 за сборную Турции. Об этом баскетболисты сообщили в совместном заявлении через социальные сети, передает УНН.

 

Такое решение игроков стало следствием несогласованности международного календаря ФИБА календарю Евролиги.

В список баскетболистов, которые отказались выступать - разыгрывающий Бобби Диксон, атакующий защитник Мелих Махмутоглу, свингмен Синан Гюлер, легкий форвард Егехан Арна и мощный форвард Барыш Херсек.

Примечательно, что 24-го ноября "Фенербахче" сыграть дома против "Химок" в матче 9-го тура Евролиги, а уже 30-го ноября их ждет выездная игра с испанской "Басконии".

Отметим, что на 24 ноября Турция проведет игру с Латвией в отборе ЧМ-2019, а 26-го на выезде с Украины.

Напомним, что команда Евгения Мурзина объявила расширенную заявку на ЧМ-2019.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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