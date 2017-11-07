Пятеро баскетболистов Фенербахче пропустят матч с Украиной

Такое решение игроков стало следствием несогласованности международного календаря ФИБА календарю Евролиги.

В список баскетболистов, которые отказались выступать - разыгрывающий Бобби Диксон, атакующий защитник Мелих Махмутоглу, свингмен Синан Гюлер, легкий форвард Егехан Арна и мощный форвард Барыш Херсек.

Примечательно, что 24-го ноября "Фенербахче" сыграть дома против "Химок" в матче 9-го тура Евролиги, а уже 30-го ноября их ждет выездная игра с испанской "Басконии".

Отметим, что на 24 ноября Турция проведет игру с Латвией в отборе ЧМ-2019, а 26-го на выезде с Украины.

Напомним, что команда Евгения Мурзина объявила расширенную заявку на ЧМ-2019.