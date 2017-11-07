П'ятеро баскетболістів Фенербахче пропустять матч з Україною

Таке рішення гравців стало наслідком неузгодженості міжнародного календаря ФІБА з календарем Євроліги.

До списку баскетболістів, які відмовилися виступати - розігруючий Боббі Діксон, атакуючий захисник Мелих Махмутоглу, свінгмен Сінан Гюлер, легкий форвард Егехан Арна і потужний форвард Бариш Херсек.

Примітно, що 24-го листопада "Фенербахче" має зіграти вдома проти "Хімок" в матчі 9-го туру Євроліги, а вже 30-го листопада їх чекає виїзна гра з іспанською "Басконією".

Відзначимо, що на 24 листопада Туреччина проведе гру із Латвією у відборі чемпіонату світу-2019, а 26-го на виїзді з Україною.

Нагадаємо, що команда Євгена Мурзіна оголосила розширену заявку на ЧС-2019.