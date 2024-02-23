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Пятеро американских сенаторов-демократов прибыли в Украину - посол США

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 12:01  •  6032 просмотра

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Делегация из пяти американских сенаторов-демократов во главе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером прибыла в Украину.

Американские сенаторы - представители Демократической партии во главе с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером прибыли в Украину. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Бринк, в Украину прибыли сенаторы-представители Демократической партии: Чак Шумер, Ричард Блументаль, Джек Рид, Майкл Беннет и Мэгги Хансен.

"С нетерпением жду обсуждения того, насколько важна помощь США для борьбы Украины за свободу и независимость", - указала Бринк в X.

Дополнение

Сегодня Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, сообщил, что возглавил делегацию для встречи с Президентом Зеленским в Украине, чтобы продемонстрировать американскую поддержку Украине и узнать о вооружении, жизненно необходимом для ее обороны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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П'ятеро американських сенаторів-демократів прибули до України - посол США
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