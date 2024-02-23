Пятеро американских сенаторов-демократов прибыли в Украину - посол США

Американские сенаторы - представители Демократической партии во главе с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером прибыли в Украину. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Бринк, в Украину прибыли сенаторы-представители Демократической партии: Чак Шумер, Ричард Блументаль, Джек Рид, Майкл Беннет и Мэгги Хансен.

"С нетерпением жду обсуждения того, насколько важна помощь США для борьбы Украины за свободу и независимость", - указала Бринк в X.

Дополнение

Сегодня Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, сообщил, что возглавил делегацию для встречи с Президентом Зеленским в Украине, чтобы продемонстрировать американскую поддержку Украине и узнать о вооружении, жизненно необходимом для ее обороны.