П'ятеро американських сенаторів-демократів прибули до України - посол США
Київ • УНН
Делегація з п'яти американських сенаторів-демократів на чолі з лідером сенатської більшості Чаком Шумером прибула в Україну.
Американські сенатори - представники Демократичної партії на чолі з лідером демократичної більшості в Сенаті США Чаком Шумером прибули до України. Про це посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.
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Як повідомила Брінк, до України прибули сенатори-представники Демократичної партії: Чак Шумер, Річард Блументаль, Джек Рід, Майкл Беннет та Меггі Гансен.
"З нетерпінням чекаю на обговорення того, наскільки важлива допомога США для боротьби України за свободу та незалежність", - вказала Брінк у X.
Доповнення
Сьогодні Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті США, повідомив, що очолив делегацію для зустрічі з Президентом Зеленським в Україні, щоб продемонструвати американську підтримку Україні та дізнатися про озброєння, життєво необхідне для її оборони.