Пять захватывающих психологических триллеров: что посмотреть на выходных

Тревожное ожидание, неопределенность, волнение, страх, закрученные сюжеты и фантастическая игра актеров, все это ждет ценителей психологических триллеров. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Ночные звери (Nocturnal Animals) 2016 - действие в фильме разворачивается как роман в романе, это история о женщине, по имени Сьюзен, которая получает рукопись книги от своего бывшего мужа, с которым она разошлась 20 лет назад. Он хотел бы встретиться с ней, но сначала просит прочитать его новый роман. Сьюзен не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернется к прошлому, которое надежно скрывала.

- Жанр: Фильм, Драма, Триллер

- Страна: США

- Режиссер: Том Форд

- Актеры: Эми Адамс, Джейк Гилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон, Айла Фишер, Арми Гаммер, Лора Линни.

Джокер (Joker) 2019 - события в фильме разворачиваются вокруг неудачного стендап-комика Артура Флека, который живет вместе с больной матерью Пенни Флек и страдает от редкого психического заболевания, вызывающего у него приступы неконтролируемого смеха. Когда ведущий популярного ток-шоу Мюррей Франклин высмеивает публично Флека на телевидении, а его мать попадает в больницу, тогда комик больше не хочет веселить людей своими выступлениями. Нанеся уродливый грим на лицо и взяв псевдоним Джокер, он ставит перед собой главную цель - заставить страдать всех вокруг.

- Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Криминал

- Страна: США, Канада

- Режиссер: Тодд Филлипс

- Актеры: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен, Шей Вигем, Билл Кэмп, Гленн Флешер, Ли Гилл, Джош Пейс, Рокко Луна.

Анатомия падения (Anatomy of a Fall) 2023 - по сюжету фильма, слабовидящий 11-летний Дэниел находит в снегу мертвое тело своего отца Сэмюэля. Расследование приводит к выводу о "подозрительной смерти": невозможно точно утверждать, покончил мужчина жизнь самоубийством или был убит. Главной подозреваемой в убийстве мужа становится его жена и мать Дэниела - успешная немецкая писательница Сандра. Дэниел вынужден присутствовать на суде матери, где раскрываются не только подробности о семейной жизни Сэмюэля и Сандры, но и исследуются социальные предубеждения.

- Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Криминал

- Страна: Франция

- Режиссер: Жюстин Трюе

- Актеры: Сандра Гюллер, Сванн Арло, Мило Машадо-Гранер, Антуан Райнарц, Сэмюэл Тейс, Дженни Бет, Саадия Бентаиб, Камилль Рутерфорд.

Свежина (Fresh) 2022 - молодой девушке Ноа патологически не везет в отношениях, она отчаивается найти подходящего партнера. Пока однажды в продуктовом магазине Ноа не встретила привлекательного Стива и решила дать ему свой номер телефона. После их первого свидания она впечатлена и принимает приглашение Стива на романтический отдых на выходных, но обнаруживает, что ее новый любовник скрывает некоторые необычные наклонности.

- Жанр: Фильм, Ужасы, Триллер

- Страна: США

- Режиссер: Мими Кейв

- Актеры: Дейзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг, Дайо Окенийи, Шарлотта Ле Бон, Бретт Дайер, Алина Марис, Уильям Белло.

Иллюзия безопасности (Leave the World Behind) 2023 - семейная пара с двумя детьми снимает на выходные роскошный дом с бассейном на побережье неподалеку от Нью-Йорка. Приятное времяпрепровождение неожиданно прерывается странностями. Сначала пропадает сигнал телевидения, потом отключается мобильная связь и интернет. А посреди ночи на пороге появляется хозяин дома с дочерью и просит пустить их переночевать, поскольку в Нью-Йорке произошло массовое отключение электричества из-за таинственной кибератаки. Очевидно, что-то происходит, но никто не понимает, что именно.

- Жанр: Фильм, Драма, Триллер

- Страна: США

- Режиссер: Сэм Эсмейл

- Актеры: Джулия Робертс, Магершала Али, Итан Хоук, Майга'ла Геррольд, Фарра Маккензи, Чарли Эванс, Кевин Бейкон, Алексис Рэй Форленца.