Пять партнеров Зинченко по команде попали в символическую сборную года АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2017/18 лет, сообщает УНН со ссылкой на сайт PFA.
Наиболее численное представительство в данной команде должно “Манчестер Сити” за который выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко — 5-ро футболистов.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”)
Защитники: Кайл Уокер, Отаменди (оба — “Манчестер Сити”), Вертонген (“Тоттенхэм”), Маркос Алонсо (“Челси”)
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Силва (оба — “Манчестер Сити”), Кристиан Эриксен (“Тоттенхэм”)
Нападающие: Кейн (“Тоттенхэм”), Серхио Агуэро (“Манчестер Сити”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”).
Напомним, что Зинченко попадал в лучшей команды января в АПЛ со статистического стороны.