Пять партнеров Зинченко по команде попали в символическую сборную года АПЛ

Наиболее численное представительство в данной команде должно “Манчестер Сити” за который выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко — 5-ро футболистов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”)

Защитники: Кайл Уокер, Отаменди (оба — “Манчестер Сити”), Вертонген (“Тоттенхэм”), Маркос Алонсо (“Челси”)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Силва (оба — “Манчестер Сити”), Кристиан Эриксен (“Тоттенхэм”)

Нападающие: Кейн (“Тоттенхэм”), Серхио Агуэро (“Манчестер Сити”), Мохамед Салах (“Ливерпуль”).

Напомним, что Зинченко попадал в лучшей команды января в АПЛ со статистического стороны.