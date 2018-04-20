П'ять партнерів Зінченка по команді потрапили у символічну збірну року АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Асоціація професійних футболістів (PFA) представила символічну збірну чемпіонату Англії-2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт PFA.
Найбільш чисельне представництво у даній команді має “Манчестер Сіті” за який виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко — 5-ро футболістів.
Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:
Воротар: Давид Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”)
Захисники: Кайл Уокер, Ніколас Отаменді (обидва — “Манчестер Сіті”), Ян Вертонген (“Тотенхем”), Маркос Алонсо (“Челсі”)
Півзахисники: Кевін Де Брюйне, Давид Сілва (обидва — “Манчестер Сіті”), Крістіан Еріксен (“Тотенхем”)
Нападники: Гаррі Кейн (“Тотенхем”), Серхіо Агуеро (“Манчестер Сіті”), Мохамед Салах (“Ліверпуль”).
Нагадаємо, що Зінченко потрапляв до кращої команди січня в АПЛ зі статистичного боку.