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Пьяное вождение и криминал на 20 млн долларов: кто собрался в Раду по 100 округу Кировоградской области

Киев • УНН

 • 15385 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Народный депутат Станислав Березкин, который является фигурантом дела о выводе 20 млн долл. из государственного "Ощадбанка", собрался участвовать в парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Пьяное вождение и криминал на 20 млн долларов: кто собрался в Раду по 100 округу Кировоградской области

Березкин будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по 100 округу.

Отметим, что впервые депутатский мандат Березкин получил в 2011 году. Тогда он прошел в Раду по спискам Блока Юлии Тимошенко.

На парламентских выборах 2012 года Березкин был избран народным депутатом Украины от Партии регионов, по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 100. Он заручился поддержкой 36,88% голосов избирателей.

Позже, в феврале 2014 года, Березкин вышел из Партии регионов. А на парламентских выборах 2014 года он уже баллотировался как самовыдвиженец, опять же - по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 100. Тогда Березкин одержал победу с результатом 28,02%.

За последние 5 лет депутатской деятельности Березкин особенно ничем хорошим не прославился. Разве тем, что пропустил больше половины заседаний ВР. В частности, он присутствовал на 286 заседаниях из 570, о чем свидетельствуют данные электронной регистрации народного депутата, опубликованные на портале ВР.

Кроме того, за 5 лет Березкин всего трижды выступал с трибуны ВР, подал 21 депутатский запрос и пропустил большинство голосований в Раде (60,5%).

Ни один законопроект, из представленных Березкиным течение 5 лет, так и не стал законом.

Более того, Березкин является фигурантом дела о выводе 20 млн долл. из государственного "Ощадбанка". Уголовное производство, открытое 16 мая 2016 года, расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Это дело в 2018 году неоднократно комментировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. С трибуны ВР он рассказал о преступной схеме, по которой компания Березкина "Креатив" взяла кредит в "Ощадбанке" на 20 млн долл. Вроде, на покупку семян подсолнечника. Но вместо этого деньги вывели в офшор, а затем купили за них предприятие в Черноморске. Часть залога для кредита была фиктивной, утверждал генпрокурор.

Добавим, что среди подозреваемых - дети народного депутата Станислава Березкина - Виктория Березкина и Максим Березкин. Последний является бывшим совладельцем агрохолдинга ЧАО "Креатив".

Из-за этого дела Березкина пытались лишить депутатской неприкосновенности. На этом, в частности, настаивал Генеральный прокурору Украины Юрий Луценко.

Впрочем, депутатскую неприкосновенность с Березкина так и не сняли. Соответствующее постановление поддержали лишь 160 народных депутатов. Расследование уголовного производства продолжается и сейчас.

К тому же, недавно в суде Кропивницкого слушалось дело о пьяном вождении Березкиным своего авто. Когда его остановили полицейские, от прохождения теста на алкоголь депутат отказался и у него забрали права.

А сейчас же, владелец мандата пытался доказать судьям, что в момент задержания за рулем был не он, а другой человек. Суд не поверил, и апелляционную жалобу Березкина не удовлетворил.

Как писал УНН, ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах 892 кандидатов в нардепы.

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