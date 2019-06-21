П’яне водіння та кримінал на 20 млн доларів: хто зібрався до Ради по 100 округу Кіровоградщини

Березкін буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради по 100 округу.

Зазначимо, що вперше депутатський мандат Березкін отримав у 2011 році. Тоді він пройшов у Раду за списками Блоку Юлії Тимошенко.

На парламентських виборах 2012 року Березкін був обраний народним депутатом України від Партії регіонів, по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 100. Він заручився підтримкою 36,88 % голосів виборців.

Пізніше, у лютому 2014 року, Березкін вийшов з Партії регіонів. А на парламентських виборах 2014 року він вже балотувався як самовисуванець, знову ж таки - по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 100. Тоді Березкін отримав перемогу із результатом 28,02%.

За останні 5 років депутатської діяльності Березкін особливо нічим добрим не прославився. Хіба тим, що пропустив більше половини засідань ВР. Зокрема, він був присутнім на 286 засіданнях з 570, про що свідчать дані електронної реєстрації народного депутата, опубліковані на порталі ВР.

Крім того, за 5 років Березкін всього тричі виступав з трибуни ВР, подав 21 депутатський запит і пропустив більшість голосувань у Раді (60,5%).

Жоден законопроект, з поданих Березкіним протягом 5 років, так і не став законом.

Більше того, Березкін є фігурантом справи про виведення 20 млн дол. з державного "Ощадбанку". Кримінальне провадження, відкрите 16 травня 2016 року, розслідує його Національне антикорупційне бюро.

Цю справу у 2018 році неодноразово коментував Генеральний прокурор України Юрій Луценко. З трибуни ВР він розповів про злочинну схему, за якою компанія Березкіна "Креатив" взяла кредит в "Ощадбанку" на 20 млн дол. Начебто, на купівлю насіння соняшника. Але замість цього гроші вивели в офшор, а потім купили за них підприємство в Чорноморську. Частина застави для кредиту була фіктивною, стверджував генпрокурор.

Додамо, що серед підозрюваних - діти народного депутата Станіслава Березкіна - Вікторія Березкіна та Максим Березкін. Останній є колишнім співвласником агрохолдингу ПрАТ "Креатив".

Через цю справу Березкіна намагалися позбавити депутатської недоторканості. На цьому, зокрема, наполягав Генеральний прокурору України Юрій Луценко.

Втім, депутатську недоторканість із Березкіна так і не зняли. Відповідну постанову підтримали лише 160 народних депутатів. Розслідування кримінального провадження триває й досі.

До того ж, нещодавно у суді Кропивницького слухалася справа про п’яне водіння Березкіним свого авто. Коли його зупинили поліцейські, від проходження тесту на алкоголь депутат відмовився і в нього забрали права.

А зараз же, власник мандату намагався довести суддям, що у момент затримання за кермом був не він, а інша особа. Суд не повірив, і апеляційну скаргу Березкіна не задовольнив.

Як писав УНН, ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах 892 кандидатів у нардепи.