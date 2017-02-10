Пьяное ДТП в Киеве: салон завален пустыми бутылками

"Опять алкоголь, скорость, BMW и встречка на дорогах Киева. Водитель BMW на скорости задом вылетел в лоб Volkswagen. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию 17 политравмы. В салоне много пустых бутылок пива. Двое пострадавших ", - написал он.

По словам В. Антонова, в Volkswagen люди были пристегнуты и не пострадали.