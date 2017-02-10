Пьяное ДТП в Киеве: салон завален пустыми бутылками
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Киеве на Нивках произошла пьяная авария, в результате которой серьезно пострадал водитель BMW и двое пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист, руководитель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов, передает УНН.
"Опять алкоголь, скорость, BMW и встречка на дорогах Киева. Водитель BMW на скорости задом вылетел в лоб Volkswagen. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию 17 политравмы. В салоне много пустых бутылок пива. Двое пострадавших ", - написал он.
По словам В. Антонова, в Volkswagen люди были пристегнуты и не пострадали.