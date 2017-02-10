П'яна ДТП у Києві: салон завалений порожніми пляшками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Києві на Нивках сталася п'яна аварія, внаслідок якої серйозно постраждав водій BMW і двоє пасажирів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст, керівник порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов, передає УНН.
“Знову алкоголь, швидкість, BMW і зустрічка на дорогах Києва. Водій BMW на швидкості задом вилетів в лоб Volkswagen. У важкому стані він госпіталізований у реанімацію 17 політравми. У салоні багато порожніх пляшок пива. Двоє постраждалих”, — написав він.
За словами В.Антонова, у Volkswagen люди були пристебнуті і не постраждали.