П'яна ДТП у Києві: салон завалений порожніми пляшками

“Знову алкоголь, швидкість, BMW і зустрічка на дорогах Києва. Водій BMW на швидкості задом вилетів в лоб Volkswagen. У важкому стані він госпіталізований у реанімацію 17 політравми. У салоні багато порожніх пляшок пива. Двоє постраждалих”, — написав він.

За словами В.Антонова, у Volkswagen люди були пристебнуті і не постраждали.